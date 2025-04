La situazione delle chiese a Cantiano

A Cantiano, un affascinante borgo di circa 2000 abitanti situato nella provincia di Pesaro e Urbino, la comunità si trova ad affrontare una situazione difficile. Le tre chiese principali del paese, Sant’Agostino, San Giovanni Battista e San Nicolò, sono attualmente inagibili. Sant’Agostino ha subito danni significativi a causa di un recente terremoto, mentre le altre due chiese sono state chiuse dopo l’alluvione del 2022.

Questo scenario ha costretto i fedeli a cercare soluzioni alternative per le celebrazioni religiose.

Un luogo inaspettato per le celebrazioni

In risposta a questa emergenza, le messe vengono ora celebrate nell’ex cinema del paese. Questa scelta, sebbene non convenzionale, si è rivelata necessaria per garantire che la comunità possa continuare a riunirsi e praticare la propria fede. L’ex cinema, un luogo che un tempo proiettava film e intratteneva il pubblico, è diventato un simbolo di resilienza e adattamento. I parrocchiani si sono uniti in questo spazio, trasformandolo in un luogo di culto temporaneo, dove la spiritualità e la comunità possono ancora prosperare.

La risposta della comunità

La reazione della comunità di Cantiano è stata straordinaria. Nonostante le difficoltà, i cittadini si sono mobilitati per rendere l’ex cinema un ambiente accogliente e adatto alle celebrazioni religiose. Sono stati organizzati lavori di ristrutturazione e decorazione per creare un’atmosfera di sacralità e rispetto. Questo impegno collettivo ha rafforzato i legami tra i membri della comunità, dimostrando che, anche di fronte alle avversità, la fede e la solidarietà possono prevalere.

Prospettive future per le chiese di Cantiano

Guardando al futuro, la comunità di Cantiano spera di poter ripristinare le proprie chiese. Le autorità locali stanno lavorando per valutare i danni e pianificare i necessari interventi di ristrutturazione. Tuttavia, il percorso verso la riapertura delle chiese sarà lungo e complesso. Nel frattempo, l’ex cinema continuerà a fungere da punto di riferimento per le celebrazioni religiose, un luogo dove la comunità può unirsi e trovare conforto in un momento di crisi.