Nel frattempo, si continua a pregare per il Santo Padre. Giovani e leader religiosi di diverse fedi si sono riuniti a Hati Indonesia, il poliedro creato dai giovani di Scholas. Inaugurato dal Papa durante la sua visita in Indonesia lo scorso agosto, questo spazio è diventato simbolo di incontro tra culture e religioni. Oggi, musulmani, cristiani, indù e buddisti si sono uniti in un gesto di sostegno e fraternità, condividendo lo spirito di dialogo di Scholas. I bambini stanno anche inviando disegni come messaggi di affetto per il Papa.