Le critiche di Biden a Truss: “Quel piano economico era sbagliato”

Dall'Oregon le critiche di Joe Biden a Liz Truss: "Quel piano economico era sbagliato, non sono stato certo l'unico a pensare che fosse un errore"

Dagli Usa arrivano le impietose e un po inattese critiche di Joe Biden alla sua “omologa”nel Regno Unito Liz Truss: “Quel piano economico era sbagliato”. Come riportano le agenzie il Il presidente Usa non è stato affatto tenero con la scelta della premier britannica di elevare le aliquote per i ricchi, una scelta che a distanza di poche settimane dal suo insediamento ha innescato un vero sisma politico.

Arrivano le critiche di Biden a Truss

Con quella scelta infatti la neo premier britannica ha fatto: precipitare a picco le quote dei conservatori Tory, fatto insorgere gli stessi, poi dimettere un suo ministro dell’economia, mandato in tilt le borse e ringalluzzito i laburisti britannici che da anni non avevano un’occasione così ghiotta per risalire nei sondaggi politici. Tutto questo Joe Biden, che tra l’altro è un presidente dem ed ha le elezioni di midterm da governare con successo, lo sa e lo ha usato.

“Non sono certo l’unico a pensarlo”

Biden ha perciò attaccato Truss definendo “sbagliato il suo piano economico”. E ancora: “Non sono stato l’unico a pensare che fosse un errore”. Per Bide il terremoto nel governo di Londra era quindi “prevedibile”, cioè a voler leggere la stilettata evitabile.