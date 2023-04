Le due ragioni per cui Giorgia Meloni è andata in Etiopia

Dopo la Nigeria è il paese africano più popoloso e ci sono precise ragioni per cui Giorgia Meloni è andata in Etiopia

Gli analisti politici e i media si interrogano da giorni e sono emerse due ragioni principali per le quali Giorgia Meloni è andata in Etiopia, ragioni che hanno a che fare molto con due delle questioni di maggior importanza per l’Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra venerdì e sabato ha compiuto un viaggio nel paese dell’Africa. Meloni lo ha fatto nell’ambito di una visita di stato ritenuta piuttosto importante. In agenda c’era e c’è stato il faccia a faccia con il primo ministro etiope Abiy Ahmed.

Le ragioni di Meloni che è andata in Etiopia

Poi l’incontro istituzionale con il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. In questo frangente Meloni “ha promesso milioni di euro in aiuti economici”. Lo ha fatto allo scopo di rafforzare le istituzioni dei due paesi. Poi l’annuncio: in autunno il governo presenterà il cosiddetto “piano Mattei per l’Africa. E in quelle che sono le intenzioni di Meloni il “Mattei” dovrebbe essere un grande progetto di sviluppo. Servirà a quello ed ad ampliare le relazioni internazionali tra Italia e paesi africani .Il piano prende il nome da Enrico Mattei, lo storico presidente dell’Eni.

La porta di transito per Italia ed Ue

Ma ci sono soprattutto due ragioni per cui Meloni ha fatto una visita di stato in Etiopia: il paese è uno dei più importanti dell’Africa, terzo in economia e secondo per popolazione. Poi l’Etiopia è uno dei principali spot di transito per i migranti subsahariani che dalla Libia si imbarcano nel Mediterraneo ed alla volta di Italia ed Europa.