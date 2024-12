Lo sfogo di Alessandro Basciano sui social: "Non so dove si trovi mia figlia"

La battaglia legale tra Alessandro Basciano e la sua ex compagna, Sophie Codegoni, sta prendendo piede anche sui social. L’ex volto di Uomini e Donne continua a sfogarsi su Instagram, esprimendo la frustrazione per la situazione che coinvolge lui, la ex e la loro figlia Céline Blue.

Lo sfogo di Alessandro Basciano sui social

Dopo l’inizio di una relazione appassionata e il fidanzamento ufficializzato sul red carpet del Festival di Venezia, la coppia ha accolto con gioia la nascita della piccola Céline. Tuttavia, la felicità è presto svanita, lasciando spazio a accuse reciproche. Nel novembre scorso, Basciano è stato arrestato con l’accusa di stalking e minacce nei confronti della ex Codegoni, trascorrendo 36 ore nel carcere di San Vittore prima di essere scarcerato.

In queste ore l’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di aver denunciato Sophie per sottrazione di minore:

“Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto tre denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia”.

Alessandro Basciano ha spiegato che molte delle azioni a cui è sottoposto sembrano mirate a suscitare una sua reazione, definendo le provocazioni che riceve come “infinite” e dicendo di schivarle come se fossero sassi.

Poi, Basciano ha aggiunto:

“Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un oggetto di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo. Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente“.

Gli scatti prima di Natale tra Basciano e Codegoni

Poco prima di Natale, i due genitori erano stati avvistati insieme alla figlia, suscitando ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, l’influencer aveva smentito categoricamente questa possibilità, spiegando che si trattava di un ennesimo incontro organizzato con l’inganno e annunciando nuove azioni legali contro l’ex Basciano.