Dopo l’arresto e la successiva scarcerazione di Alessandro Basciano, l’ex compagno di Sophie Codegoni, l’influencer rivela di vivere con molta paura e di sentirsi costretta a farsi scortare da un bodyguard per motivi di sicurezza. Le prime foto che la ritraggono con la scorta sono già apparse sul web.

Una fonte di Gabriele Parpiglia gli ha inviato delle foto della Codegoni in centro a Milano in compagnia del suo bodyguard:

Il giornalista ha poi aggiunto che le immagini mostrano la prima uscita di Sophie Codegoni dopo che la Procura ha richiesto nuovamente l’arresto di Alessandro Basciano perché il dj potrebbe compiere atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Parpiglia ha sottolineato:

“Alessandro Basciano ieri era in Puglia, ma la paura, a mio avviso, non conosce distanze e resta dentro, resta. Non passa. Poi la giustizia farà il suo corso”.