Dopo il suo arresto e la scarcerazione, Alessandro Basciano avrebbe dichiarato l’intento di rivelare tutta la sua verità, ma la ex Sophie Codegoni ha ancora paura e si circonda di guardie del corpo. Basciano avrebbe inoltre rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona, scatenando molte polemiche sul web. A distanza di 24 ore dall’intervento di Alessandro Basciano nel podcast di Corona, la ex 23enne influencer Sophie Codegoni rompe il silenzio con un’intervista al Corriere della Sera. La modella spiega i motivi che l’hanno portata alla querela al suo ex compagno. Sophie confessa di avere molta paura, e che si sente costretta a farsi accompagnare da guardie del corpo.

“Sono nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso“, ha dichiarato al Corriere della Sera. Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni. Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla. Perché l’ho querelato nel dicembre 2023? Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C’erano persone che mi spiavano dallo spioncino dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi.

E l’ho querelato una seconda volta il 14 novembre. Sì, da quella notte ho avuto davvero paura. Non starò a dire perché in questa sede ma quello che è accaduto mi ha fatto davvero aprire gli occhi.

Cosa ho pensato quando è stato arrestato? Poco prima che gli sequestrassero il telefono mi ha mandato un messaggio, ma dopo tante bugie non ci ho creduto. Il giorno dopo sono rimasta scioccata. L’ho scoperto sui social. E quando è stato scarcerato? Non sapevo cosa pensare. Ma ora so. Se mi sento in pericolo? Non è un periodo facile. Non sono tranquilla. E ho paura. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”.