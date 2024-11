Milano, cinque ore di interrogatorio per Sophie Codegoni: confermate le accus...

Sophie Codegoni è stata interrogata oggi per circa cinque ore dai pm della Procura di Milano. La giovane influencer, 23enne, è stata sentita nell’ambito delle indagini relative al presunto caso di stalking e minacce di morte da parte del suo ex compagno, Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni interrogata dai pm della Procura di Milano

L’interrogatorio di Sophie Codegoni si è svolto dopo la recente scarcerazione di Alessandro Basciano, coinvolto nelle indagini che lo vedono accusato di comportamenti minacciosi nei confronti della ex compagna.

La giovane è chiamata a difendersi dopo la denuncia che aveva portato all’arresto e al successivo rilascio di Alessandro Basciano, accusato di stalking e minacce. Sophie Codegoni, però, conferma le accuse nei confronti del suo ex compagno, aggiungendo che Basciano l’avrebbe anche minacciata di morte.

Il ritiro della querela di Sophie Codegoni

“La querela non l’ho mai ritirata e non ho intenzione di farlo”, dice l’influencer alla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e al pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo aperto per stalking.

Nella relazione sulla scarcerazione di Basciano venivano citate alcune chat, nelle quali Codegoni si impegnava a ritirare la sua prima querela. Tuttavia, questo ritiro non si sarebbe mai verificato, come confermato anche dalla modella stessa.

I legali di Alessandro Basciano

I legali di Basciano hanno presentato chat e documenti che avrebbero fatto cadere per il momento le accuse e la necessità della custodia cautelare. È possibile che i pubblici ministeri, dopo aver ascoltato Codegoni, decidano di interrogare nuovamente altri testimoni. Tra questi figurano i suoi familiari e due amici.