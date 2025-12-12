Le foreste africane: addio al rifugio per il carbonio

Le foreste del continente africano, che hanno storicamente giocato un ruolo cruciale nel rimuovere carbonio dall’atmosfera, stanno affrontando un cambiamento allarmante. Secondo un recente studio pubblicato nella rivista scientifica Nature, queste aree naturali hanno iniziato a emettere carbonio invece di assorbirlo a causa delle pressioni esercitate dall’attività umana.

Questo fenomeno è particolarmente preoccupante poiché le foreste e le savane arboree africane rappresentano circa un quinto della capacità globale di rimozione del carbonio.

Il cambiamento, avvenuto tra il 2010 e il 2017, segna una transizione critica, da una funzione di sink di carbonio a una di sorgente di emissioni.

La rilevanza dello studio e le sue implicazioni

Utilizzando dati satellitari, i ricercatori del National Centre for Earth Observation, in collaborazione con le università di Leicester, Sheffield ed Edimburgo, hanno analizzato il comportamento delle foreste africane. Il loro lavoro ha rivelato una perdita annuale di circa 106 milioni di tonnellate di biomassa, che corrisponde a una diminuzione significativa della loro capacità di assorbire carbonio.

Le regioni più colpite includono le foreste tropicali a foglia larga della Repubblica Democratica del Congo, Madagascar e altre aree dell’Africa occidentale. Questo cambiamento ha gravi ripercussioni sul piano globale, amplificando il divario nelle emissioni di gas serra che deve essere colmato per rispettare gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi.

Cosa rappresenta un sink di carbonio?

Un sink di carbonio è un’area capace di assorbire più anidride carbonica di quanta ne emetta. Le foreste, con la loro abbondanza di vegetazione, sono essenziali in questo processo, poiché le piante catturano il carbonio attraverso la fotosintesi e lo immagazzinano nella loro biomassa e nel suolo. Tuttavia, pratiche agricole non sostenibili possono compromettere questa funzione vitale.

Cause e conseguenze del cambiamento

Il rapido aumento delle emissioni di carbonio, principalmente derivante dalla combustione di combustibili fossili, ha iniziato a superare la capacità delle foreste di assorbire l’eccesso di carbonio. La deforestazione, dovuta all’espansione agricola e all’estrazione di risorse per progetti infrastrutturali, ha ulteriormente aggravato questa situazione critica.

Il rapporto avverte che l’aumento della popolazione in Africa, insieme alla crescente domanda di esportazione, in particolare dall’Asia, eserciterà ulteriori pressioni sulle risorse naturali, portando a un’espansione dell’agricoltura per colture commerciali e legnosi. La sostenibilità delle foreste africane dipenderà quindi da una governance locale efficace e dall’adozione di pratiche di utilizzo responsabile delle risorse.

Il contesto globale delle foreste e il loro futuro

Il mare rappresenta il più grande sink di carbonio a livello mondiale, assorbendo circa un quarto delle emissioni di carbonio della Terra. Anche altre aree, come la foresta pluviale amazzonica, stanno affrontando sfide simili. Negli Stati Uniti, un’iniziativa ha messo in evidenza i rischi associati alla deforestazione dell’Amazzonia, che potrebbe compromettere la capacità di queste foreste di fungere da sink.

Tuttavia, grazie a misure governative contro la deforestazione in Brasile, il rischio che l’Amazzonia smetta di essere un sink è stato per ora contenuto. Al contrario, la perdita dei sink di carbonio nel mondo potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l’umanità e l’ambiente.

Verso un futuro sostenibile

Il rapporto sottolinea l’importanza di proteggere le foreste africane come parte della lotta contro i cambiamenti climatici. Senza azioni decisive, il mondo rischia di perdere un importante alleato nella lotta contro l’aumento delle temperature globali. Per invertire la perdita di biomassa in Africa, è necessario un approccio integrato che coinvolga la politica, l’economia e la società per promuovere la costruzione di capacità e migliorare la governance forestale.

