La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si trova al centro di speculazioni riguardo alla sua possibile candidatura alle europee 2024. Tuttavia, i dettagli sui tempi e sulle modalità rimangono avvolti nel mistero, anche per gli stessi esponenti del partito.

Elly Schlein: una possibile candidatura “a geometria variabile”

Secondo alcune fonti interne, la candidatura di Schlein potrebbe assumere una forma “a geometria variabile”, come l’hanno definita alcuni membri del PD. Questo suggerisce che potrebbe optare per una candidatura non come capolista, o addirittura non in tutte le circoscrizioni, lasciando spazio a candidati di peso per occupare posizioni di rilievo.

La possibile strategia di Schlein

Come ipotizza SkyTg24, la strategia della segretaria PD, in caso di candidatura, potrebbe essere parte di una tattica più ampia per garantire un bilanciamento ottimale delle forze e massimizzare le possibilità di successo del partito alle imminenti elezioni europee.

Il tour della leader dem

La leader del PD, che ha enfatizzato l’importanza di un progetto ben definito, ha lanciato un tour elettorale articolato in sei tappe, ognuna delle quali corrisponde a una circoscrizione elettorale e affronta un tema specifico della campagna. Dopo la prima tappa a Cassino, nella circoscrizione centro, seguiranno tappe in Sicilia (circoscrizione isole), incentrate sui diritti, i migranti, l’antimafia e le carceri, e nel sud, con un focus sull’autonomia differenziata.