Home > Video > Le reazioni dei cantanti alla lista dei Big di Sanremo 2024 Le reazioni dei cantanti alla lista dei Big di Sanremo 2024

Queste sono le reazioni dei cantanti ai nomi dei Big di Sanremo 2024. I nomi sono stati resi pubblici da Amadeus durante il Tg1. Reazioni sincere, piene di urli, pianti ed emozioni. Dopo tanto tempo di duro lavoro alcuni cantanti sono riusciti ad entrare nella lista per Sanremo 2024. Voi siete contenti dei cantanti in gara? Per chi tiferete?