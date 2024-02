Notizia di queste ore, l’opposizione è intervenuta dopo quanto accaduto a Pisa ieri, 23 febbraio. Scontro tra manifestanti e polizia, che ha caricato e manganellato i partecipanti al corteo pro Palestina.

Le proteste dei politici non si arrestano, ma a prendere parte all’opposizione è anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini:

Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, si è espresso sulla questione accaduta a Pisa, a margine del Forum in Masseria a Saturnia:

«Credo che vada rispettata la possibilità di manifestare, ma anche delle forze di polizia di fare il loro lavoro e quindi in questa ottica non sono io che devo giudicare i fatti di ordine pubblico. Negli ultimi anni ho visto tanti episodi in cui la polizia è intervenuta, il Porto di Trieste sui no vax, con cariche molto pesanti. In tante occasioni ho visto interventi di questa natura. Non spetta al ministro dell’Agricoltura dare un giudizio su queste immagini, c’è una magistratura, c’è il Parlamento io dico in linea di principio che penso che in uno stato normale si parta dal presupposto che chi lavora per lo Stato, cioè le forze dell’ordine, abbiano fatto il loro dovere. Poi al limite si verifica il contrario».