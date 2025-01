Chiara Ferragni smentisce le voci di gravidanza

Recentemente, Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per le voci di una presunta gravidanza. La nota influencer ha deciso di chiarire la situazione attraverso un comunicato inviato a Dagospia, affermando che non è incinta. Questa smentita è arrivata dopo che il magazine Oggi aveva riportato la notizia di una sua visita alla clinica ostetrica Mangiagalli, suscitando così speculazioni e gossip. La Ferragni, nota per la sua trasparenza, ha voluto mettere a tacere le voci infondate, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel mantenere la sua vita privata sotto controllo.

Crisi coniugali tra le celebrità

Non è solo Chiara Ferragni a trovarsi al centro di pettegolezzi. Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembrano attraversare un periodo difficile nella loro relazione. La decisione di Francesca di rimuovere tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram ha alimentato le speculazioni su una possibile separazione. La mancanza di risposte ai