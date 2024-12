Un’intervista rivelatrice

Durante l’ultima puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma di Rai Due condotto da Monica Setta, Paola Ferrari ha sorpreso il pubblico con rivelazioni inaspettate sulla sua vita sentimentale. La storica giornalista sportiva ha confessato di aver avuto una relazione con il famoso cantante Eros Ramazzotti, risalente al 1986, e di aver frequentato in gran segreto il principe Alberto di Monaco. Queste dichiarazioni hanno riacceso l’interesse per la vita privata di due figure molto note nel panorama italiano e internazionale.

La storia con Eros Ramazzotti

Paola Ferrari ha raccontato di aver vissuto un’intensa storia d’amore con Ramazzotti, proprio nel periodo in cui il cantante romano trionfava al Festival di Sanremo con il brano ‘Adesso Tu’. Secondo le sue parole, la relazione è stata ostacolata dai discografici, che non vedevano di buon occhio il loro legame. “Eravamo giovani e innamorati, ma ci siamo lasciati restando amici”, ha dichiarato la Ferrari, esprimendo affetto per l’artista e augurandogli felicità in amore. Tuttavia, queste affermazioni sembrano contraddire la cronaca rosa dell’epoca, che indicava Ramazzotti legato a Donatella Giussani, creando un alone di mistero attorno alla verità.

Un amore segreto con il principe Alberto

Non solo Ramazzotti: Paola Ferrari ha anche rivelato di aver avuto una relazione con il principe Alberto di Monaco, durata più a lungo di quanto si potesse immaginare. La giornalista ha descritto Alberto come un uomo passionale ed empatico, sottolineando che la loro storia è sempre stata tenuta nascosta. “Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito”, ha aggiunto, lasciando intendere che i sentimenti per il principe non si erano affievoliti nel tempo. Questa confessione ha sollevato interrogativi sulla vita privata della Ferrari e sulle sue relazioni con personaggi di spicco.

Le tensioni familiari

Oltre alle sue storie d’amore, Paola Ferrari ha anche parlato delle tensioni con la famiglia De Benedetti, in particolare con il suocero Carlo. Nonostante i festeggiamenti per i 90 anni dell’uomo d’affari, la Ferrari non è stata invitata, un episodio che ha evidenziato le divergenze politiche e personali tra le due parti. “Non siamo mai andati d’accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco”, ha commentato, rivelando un aspetto poco noto della sua vita familiare. La Ferrari ha comunque espresso i suoi auguri per il nonno dei suoi figli, dimostrando un certo grado di rispetto nonostante le differenze.