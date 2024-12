Lecce, Pelmard fermato per guida in stato di ebbrezza: il comunicato ufficial...

La cena di Natale con i compagni si è rivelata un gran disastro per il calciatore del Lecce Andy Pelmard

Quella che doveva essere una serata piacevole ieri sera, si è trasformata in un incubo per il giocatore del Lecce Andy Pelmard. Fermato alla guida in stato di ebbrezza, l’U.S. Lecce ha preso posizione, diffondendo un comunicato con la sua decisione.

Pelmard sorpreso alla guida in stato di ebbrezza a Lecce

La cena di Natale con i compagni si è rivelata costosa per il calciatore del Lecce, Andy Pelmard, che ha visto la sua patente ritirata dopo una serata culminata in un inseguimento della polizia per le vie del centro.

Stando alle prime ricostruzioni, a bordo della Mercedes guidata da Pelmard c’erano anche due compagni di squadra. Il veicolo avrebbe percorso a velocità elevata il centro di Lecce, attraversando anche un tratto pedonale di via Trinchese, tra piazza Mazzini e via Cavallotti, senza fermarsi al primo posto di blocco.

Intercettato e bloccato dalla polizia, il calciatore è stato sottoposto a un test alcolemico che ha rilevato un tasso tra 1,5 e 1,2 grammi per litro. Tale risultato comporta la sospensione della patente da sei mesi a un anno, una multa fino a 3.200 euro e una possibile detenzione fino a sei mesi.

A Pelmard sono contestati i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, per non essersi fermato al primo alt. Le violazioni comporteranno anche la decurtazione di 16 punti dalla patente.

Pelmard sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: la decisione del club

Nel frattempo, l’U.S. Lecce ha escluso Pelmard dalla rosa della prima squadra, riservandosi ulteriori provvedimenti disciplinari.

“L’U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società”, si legge nella nota della società.

Inoltre, viene aggiunto un particolare molto importante: