Lega: Salvini, 'auguri a Bossi per gli 84 anni, tutto cominciato grazie a suo genio'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni! Un genio grazie al quale tutto è cominciato, un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.