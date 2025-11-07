La tensione sociale cresce attorno alla Legge di Bilancio del Governo, ritenuta da molti sindacati una manovra inadeguata ad affrontare le emergenze economiche e occupazionali del Paese. In questo clima, la Cgil ha deciso di proclamare per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale nazionale. La mobilitazione punta a richiamare l’attenzione su temi centrali come il lavoro, i salari, la sanità pubblica e la giustizia sociale, aprendo un nuovo fronte di confronto con l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

La Cgil annuncia la mobilitazione nazionale: indetto sciopero generale per il 12 dicembre

Durante l’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate “Democrazia al lavoro – Per cambiare una legge di bilancio ingiusta”, ospitata al Nelson Mandela Forum di Firenze, il presidente dell’assemblea generale Fulvio Fammoni ha ufficializzato la data dello sciopero generale del 12 dicembre.

All’incontro ha preso parte anche il segretario generale Maurizio Landini, incaricato di trarre le conclusioni del dibattito. La Cgil ha spiegato che la manovra in discussione “continua a non dare risposte ai temi che la Cgil pone da tempo”, citando fra le priorità “salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione, pensioni, precarietà e politiche industriali”. L’obiettivo è quello di “rafforzare la piattaforma sindacale, rinnovare i Contratti Nazionali di Lavoro e modificare le politiche del Governo”, chiedendo maggiori investimenti in scuola e sanità e misure concrete contro la precarietà.

Legge di Bilancio, indetto sciopero generale per il 12 dicembre: la replica della Meloni

L’annuncio della Cgil ha suscitato reazioni immediate anche sul piano politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato ironicamente su X:

“Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, riaccendendo la polemica con il sindacato.

Nel frattempo, prosegue una fitta agenda di proteste locali in vari settori: dai trasporti pubblici a Genova, Roma, Napoli e Milano, fino al trasporto aereo con lo sciopero dei lavoratori Volotea previsto per il 14 novembre.

Prima della grande mobilitazione di dicembre, un’altra giornata di protesta è fissata per il 28 novembre, promossa da Usb, Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb e Sial. Il 12 dicembre rappresenterà il segnale forte contro una manovra che la Cgil definisce “ingiusta e sbagliata”, accusata di non rispondere “ai bisogni reali del Paese e del mondo del lavoro”.