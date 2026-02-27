Riforma elettorale: cosa cambia con il sistema proporzionale e il premio di maggioranza

La maggioranza parlamentare ha depositato una proposta di riforma elettorale che ridefinisce il modo in cui verranno eletti deputati e senatori. Il testo, noto informalmente come Stabilicum, sostituisce gran parte dell’attuale impianto maggioritario con un sistema più orientato al proporzionale. La proposta introduce inoltre un meccanismo di premio di governabilità concepito per favorire la stabilità dell’esecutivo.

Il presente articolo illustra i punti centrali della riforma, le regole per l’attribuzione dei seggi e le critiche principali sull’impatto su rappresentanza e rapporto tra elettori e partiti. Il dibattito parlamentare proseguirà nelle sedi competenti, con audizioni previste nelle commissioni incaricate di esaminare il testo.

La struttura del sistema proposto

In continuità con il dibattito parlamentare, il nucleo della riforma prevede la trasformazione dell’attuale impianto elettorale. Vengono eliminati i collegi uninominali e la componente maggioritaria del Rosatellum lascia spazio a collegi plurinominali basati su liste bloccate.

Nel nuovo assetto il Parlamento sarebbe rieletto principalmente su base proporzionale, con circoscrizioni e collegi plurinominali mantenuti nelle dimensioni attuali. Il testo conferma inoltre meccanismi già noti come la pluricandidatura — cioè la possibilità che un candidato sia presente in più liste e poi debba optare — e il criterio di alternanza di genere nelle liste, a garanzia di vincoli di equilibrio tra uomini e donne.

Il premio di maggioranza: come e quando si assegna

La proposta prevede un premio di maggioranza riservato alla coalizione o alla lista che supera una soglia minima di consenso. Il piano indica l’assegnazione di 70 seggi alla Camera e di 35 seggi al Senato purché la coalizione ottenga almeno il 40% dei voti a livello nazionale. Il premio si calcola su base nazionale e si ripartisce circoscrizionalmente alla Camera e su base regionale al Senato, secondo quanto previsto dal testo.

Il meccanismo è pensato per favorire maggioranze più stabili in aula, ma il metodo di calcolo e il criterio di riparto incidono sul bilanciamento proporzionale. In particolare la ripartizione circoscrizionale e regionale può modificare la rappresentatività delle forze politiche a livello locale. Il Parlamento dovrà ora definire i criteri tecnici per il riparto, passaggio che determinerà gli effetti concreti sulla composizione delle Camere.

Meccanismi di fallback: ballottaggio e soglie

Se nessuna formazione raggiunge il 40% la proposta prevede un meccanismo di ballottaggio tra le prime due coalizioni, a condizione che entrambe superino una soglia minima del 35%. Ballottaggio indica il turno di ballottaggio finale volto ad assicurare una maggioranza di governo quando il primo turno non produce un vincitore chiaro.

Qualora i risultati non soddisfino queste condizioni, il riparto dei seggi verrebbe effettuato in modo pienamente proporzionale, senza attribuzione del premio di maggioranza. Rimane inoltre la soglia di sbarramento del 3% per le liste, con specifiche disposizioni di tutela per le liste minori inserite in coalizione.

Il sistema mantiene alcuni parametri numerici riconducibili al Rosatellum, pur ridisegnando l'architettura complessiva delle regole elettorali.

Liste bloccate e ruolo delle segreterie

Il ritorno delle liste bloccate conferma che gli elettori non potranno esprimere preferenze per candidati specifici. La scelta dei parlamentari rimane quindi largamente nelle mani delle segreterie di partito. Questo meccanismo alimenta critiche sulla riduzione della rappresentanza diretta e sulla responsabilità politica verso gli elettori.

La conferma delle liste modifica il rapporto tra eletti e territorio. I parlamentari potrebbero dipendere maggiormente dalle gerarchie interne ai partiti che dal consenso locale. Lo scenario solleva dubbi sulla trasparenza delle nomine e sulla capacità dei cittadini di premiare o punire singoli rappresentanti.

Dal punto di vista operativo, la decisione rende decisive le regole di compilazione delle liste e i criteri di posizionamento candidati. Alessandro Bianchi, ex Google Product Manager e osservatore di dinamiche di prodotto politico, sottolinea che molte innovazioni istituzionali falliscono se non cambiano le logiche di selezione interne ai partiti.

Altri elementi tecnici e impatti politici

Il testo introduce l’obbligo per le coalizioni di indicare, insieme al programma, un unico nome come proposta per la carica di presidente del Consiglio in sede di consultazioni col Capo dello Stato. Le prerogative del Presidente della Repubblica restano inalterate. Le circoscrizioni e il numero di collegi plurinominali rimangono invariati rispetto all’attuale assetto.

La combinazione di scelte tecniche — eliminazione degli uninominali, premio su soglia elevata, liste bloccate — ha spinto osservatori e opposizioni a richiamare modelli come il Porcellum. Ciò ha alimentato dubbi sul bilanciamento tra stabilità e rappresentatività. Alessandro Bianchi segnala che senza modifiche alle logiche di selezione interne ai partiti molte riforme istituzionali rischiano di non raggiungere gli obiettivi dichiarati. La proposta seguirà le fasi ordinarie del procedimento legislativo per ulteriori esami e possibili emendamenti.

Critiche e scenari futuri

Le principali obiezioni sottolineano la possibile riduzione del rapporto diretto tra elettori e rappresentanti e il rischio che il Parlamento diventi una camera di nominati, selezionati dalle segreterie piuttosto che scelti dagli elettori.

I sostenitori sostengono invece che il modello favorisca la governabilità e contribuisca a limitare la frammentazione partitica. Restano però questioni tecniche aperte su preferenze, soglie di sbarramento e sul metodo di ripartizione del premio di maggioranza, che potrebbero alterare l’equilibrio tra rappresentanza e stabilità.

La proposta dovrà ora affrontare l’esame parlamentare, dove è prevedibile l’emergere di emendamenti mirati sui punti sensibili. L’iter deciderà se confermare la struttura proposta o introdurre correttivi volti a riequilibrare i meccanismi elettorali; si attendono gli esiti degli emendamenti in aula come prossimo sviluppo concreto.