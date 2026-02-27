Hannah Spencer vince a Gorton e Denton: il successo della Green Party spiegato

Hannah Spencer è diventata il nuovo volto dei Green nel Parlamento britannico: un profilo non tradizionale che porta in aula battaglie su servizi pubblici, costo della vita e controllo delle droghe

Hannah Spencer, 34 anni, è stata eletta deputato per Gorton e Denton nella tornata elettorale del 27/02/. La vittoria segna un risultato inaspettato per il Green Party nel collegio, ottenuto con una piattaforma incentrata sul costo della vita e sulla qualità dei servizi pubblici.

Spencer arriva a Westminster dopo un percorso che va dall’apprendistato professionale alla politica locale. Il suo profilo è stato interpretato come rappresentativo di radici popolari e di una forte attenzione alle esigenze quotidiane degli elettori.

Il successo elettorale ha sorpreso osservatori e avversari: la candidata ha superato sia forze che puntavano a capitalizzare l’ondata di protesta contro il sistema tradizionale sia il partito che fino ad allora governava il collegio. L’elezione assume così rilievo locale e nazionale, evidenziando il potenziale di messaggi politici radicati nelle esperienze quotidiane.

Un percorso professionale e politico non convenzionale

La vittoria riflette anche la storia personale di Spencer, cresciuta fuori dai canali educativi tradizionali e formatasi sul campo. Ha costruito una carriera manuale dopo aver lasciato la scuola in giovane età, qualificandosi come idraulica e avviando un’attività in proprio.

Nel tempo ha integrato l’attività lavorativa con percorsi formativi specialistici, ottenendo un NVQ in gas engineering e seguendo corsi intensivi, tra cui un modulo di intonacatura. Questo profilo tecnico è divenuto elemento chiave della sua immagine pubblica: durante il comizio di vittoria ha scherzato sul dover «cancellare lavori» per assumere l’incarico parlamentare.

Il back‑ground pratico è stato più volte citato come fattore che ha reso credibile il suo messaggio elettorale nei confronti degli elettori. L’elezione potrebbe favorire una maggiore presenza di candidati dalle esperienze professionali non convenzionali nei contesti politici nazionali.

Da attivista locale a figura nazionale

Il passaggio alla politica è stato rapido. Dopo l’adesione al Green Party, Spencer è stata eletta nel consiglio di Trafford e in breve tempo è diventata capogruppo. Ha poi tentato la scalata a livello regionale candidandosi alla carica di sindaco della Grande Manchester, ottenendo un numero di voti che ha ampliato la sua visibilità pubblica. Le esperienze amministrative maturate sul territorio le hanno conferito competenze gestionali e capacità di leadership politica. Inoltre ha costruito un discorso vicino alle preoccupazioni quotidiane degli elettori, convertendo battaglie locali in una piattaforma nazionale riconoscibile.

Le priorità politiche e il messaggio elettorale

Spencer ha costruito la campagna su pochi obiettivi concreti per rispondere alle preoccupazioni quotidiane degli elettori. Ha posto al centro il miglioramento dei servizi pubblici, la riduzione delle disuguaglianze e misure per contenere il costo della vita.

Tra le proposte principali figura l’estensione dell’accesso alle cure con l’obiettivo di introdurre prescrizioni gratuite e cure dentistiche senza oneri diretti per i cittadini. Il programma include inoltre l’introduzione di prelievi patrimoniali mirati sulle grandi ricchezze per finanziare l’ampliamento dei servizi pubblici e ridurre la spesa sanitaria out-of-pocket.

Programmi su energia, proprietà e droga

In continuità con le proposte sul finanziamento dei servizi pubblici, il partito ha rilanciato la proposta della ripubblicizzazione delle utenze per contrastare il caro bollette. I dirigenti sostengono che la privatizzazione non ha protetto i cittadini dall’aumento dei costi e che il ritorno a gestioni pubbliche potrebbe garantire maggiore controllo sui prezzi. Il piano, spiegano, include interventi su tariffe, efficienza degli impianti e strumenti di welfare per le famiglie a basso reddito.

Sul tema delle sostanze stupefacenti, Hannah Spencer ha chiarito che la posizione del Green Party non equivale a una legalizzazione indiscriminata. L’obiettivo è regolare i mercati per ridurre il potere delle reti criminali, rendere più difficile l’accesso per i minori e sottrarre risorse economiche alle organizzazioni illegali. La proposta prevede misure di riduzione del danno, controllo della filiera e campagne di prevenzione rivolte alle fasce più vulnerabili.

Impatto politico e simbolico della vittoria

La vittoria assume una valenza doppia: da un lato segna l’ingresso in ambito nazionale di una figura con un percorso professionale pratico; dall’altro conferma che messaggi incentrati su economia reale, servizi e giustizia sociale possono ottenere consensi anche in collegi tradizionalmente schierati verso altre forze politiche.

Il risultato è stato interpretato come un avvertimento ai partiti maggiori: risposte concrete ai problemi quotidiani restano la leva più efficace per conquistare fiducia elettorale. Inoltre, il richiamo a misure come la riduzione del danno e il controllo della filiera ha rafforzato la percezione di concretezza del programma. Nei prossimi mesi si valuterà se il partito riuscirà a trasformare questo slancio elettorale in proposte attuabili a livello parlamentare.

La retorica adottata dalla candidata ha puntato a distinguersi dall'establishment, definito da lei con l'espressione "posh boys" negli ambienti decisionali. Il messaggio ha ribadito l'intento di restituire rappresentanza a persone con percorsi professionali concreti e lavori manuali. I sostenitori interpretano Spencer come un tipo di politica più vicino ai bisogni locali, radicata nelle comunità e orientata a convertire l'esperienza professionale in soluzioni operative. Resta da vedere se tali sensibilità verranno tradotte in iniziative legislative coerenti con la linea nazionale del partito.