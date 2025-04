Presentata una proposta di legge bipartisan per garantire un fine vita dignitoso in Molise.

Un’iniziativa bipartisan per il fine vita

Oggi, in Molise, è stata presentata una proposta di legge bipartisan sul fine vita, un tema di grande rilevanza sociale e giuridica. La norma, promossa dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Alessandra Salvatore, ha ricevuto il sostegno di diversi esponenti politici, tra cui i consiglieri Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli del PD, e membri del Movimento 5 Stelle e di Costruire Democrazia. Anche la maggioranza di centrodestra ha partecipato attivamente, con firme di rappresentanti come Armandino D’Egidio (FdI) e Massimo Sabusco (Lega).

Il diritto a un fine vita dignitoso

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di garantire un fine vita dignitoso per coloro che scelgono consapevolmente di porre fine alle proprie sofferenze. Questo diritto è già riconosciuto in molte legislazioni e la proposta molisana si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tematiche legate all’eutanasia e all’assistenza al suicidio. Collegata in videoconferenza, l’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, ha evidenziato come la legge possa rappresentare un passo fondamentale per la tutela dei diritti individuali.

Dettagli della proposta di legge

La proposta di legge delineerà le competenze regionali e i tempi di attuazione, specificando anche i compiti dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). È stato chiarito che l’iniziativa non avrà impatti negativi sul bilancio regionale e sarà in linea con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario. L’obiettivo è garantire che l’iniziativa sia coerente con il raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), un aspetto cruciale per il sistema sanitario molisano.

Un futuro di speranza per i cittadini

La proposta ha suscitato un ampio consenso tra i presenti, che hanno auspicato un’approvazione unanime da parte dell’assemblea legislativa molisana. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella vita di molte persone, offrendo loro la possibilità di scegliere come affrontare la propria sofferenza. La discussione su temi delicati come il fine vita è fondamentale per costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutti.