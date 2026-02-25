Leo Gassman arriva all’Ariston per Sanremo 2026 dopo aver vinto in passato la categoria “nuove proposte” ed aver dimostrato in tempi recenti di essere un cantautore prolifica capace di sfornare hit che sono molto apprezzate sia dalla critica che dal suo pubblico, formato da ragazzi giovani che si ritrovano nei suoi racconti.

Leo Gassman e la sua vita privata

Leo Gassman non tiene a rendere pubblica la sua vita privata difatti si sa poco sulle sue relazioni al di fuori della musica. La sua è una scelta logica per preservare la sua privacy.

Fa parlare le sue parole nelle canzoni che compone e produce e non lascia spazio a pettegolezzi, tuttavia è emersa la voce di una relazione del cantante con l’attrice televisiva Arianna Di Claudio ma non vi sono ufficalità da parte dei diretti interessati.

Il rapporto con il padre Alessandro

Il rapporto con il padre è ottimo, i suoi genitori gli hanno permesso di fare le sue scelte, anche se alcune si sono rivelate sbagliate, da quel punto di vista si è sempre sentito libero.

Capita che i due abbiano visioni diverse e spesso si scornino ma la loro relazione è di amicizia e basata sulla fiducia come ha riportato Today.it.

Il padre lo ha definito in una recente intervista il suo orgoglio, ammettendo che si vedono poco a causa dei molteplici impegni tra palco e cinema del figlio anche se a pranzo va dai genitori e si ritrovano nelle festività comandate.

Insomma la famiglia Gassman è più unita che mai nonostante la carriera artistica e questo è il vero boost per la carriera di Leo che pur essendo appena nata è già ricca di successi.