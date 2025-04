Si chiamava Leonardo Scollato il 26enne che nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Le parole strazianti del padre.

Leonardo Scollato, tragedia al Torrino: chi era il ragazzo dell’incidente

Tragedia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile a Roma, In via della Grande Muraglia, in zona Torrino-Euro, dove si è verificato un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, Leonardo Scollato. Il giovane, probabilmente per una distrazione, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Nonostante l’intervento dei soccorsi per il 26enne non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Leonardo era un’assicuratore proprio come il padre, che porta lo stesso nome. Ecco le strazianti parole di quest’ultimo.

Morte Leonardo Scollato, le parole del padre: “Ciao amore mio”

Il padre di Leonardo Scollato ha voluto ricordare sui social il figlio scomparso nell’incidente al Torrino con alcune foto e alcune didascalie: “Insieme… ma tu eri molto più bravo di me”, “Sarai per sempre il mio eroe”, “Non avrei mai pensato di scrivere questa frase: Ciao amore mio”. La salma di Leonardo, dopo essere stata trasferita all’ospedale Tor Vergata è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.