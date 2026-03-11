LetExpo, Faganelli (CIL): "Crediamo molto in Alis, nostro impegno va oltre i lubrificanti"

“Siamo presenti per il secondo anno a questa manifestazione in qualità di socio consigliere di Alis: crediamo molto nell'attività dell'associazione e nel mondo del trasporto a cui siamo estremamente vicini, non soltanto per la produzione e la commercializzazione dei lubrificanti, ma anche per il...

“Siamo presenti per il secondo anno a questa manifestazione in qualità di socio consigliere di Alis: crediamo molto nell’attività dell’associazione e nel mondo del trasporto a cui siamo estremamente vicini, non soltanto per la produzione e la commercializzazione dei lubrificanti, ma anche per il grande impegno che Alis mette nel sociale”. Così Paolo Faganelli, direttore generale CIL – Compagnia Italiana Lubrificanti – ha parlato alla quinta edizione di LetExpo,

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=KaIdoRD0Dmw[/embed]