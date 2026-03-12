LetExpo, Grimaldi (Alis): “Il nostro impegno sociale aiuta tanti ragazzi nei momenti difficili

“Alis è molto attenta anche all’ambito sociale grazie al sostegno economico degli imprenditori della logistica. Sono circa trenta i progetti realizzati dando supporto alle organizzazioni impegnate in prima linea. Siamo felici di aver dato il nostro contributo per le attività portate avanti con l’ospedale pediatrico di Napoli e dalla Comunità Lautari che ha permesso la riabilitazione di tanti ragazzi provenienti da percorsi complessi a causa delle dipendenze all’alcol, droga e ludopatia. Questi ragazzi hanno fatto dei percorsi molto lunghi, complessi ma al tempo stesso di successo e alcuni dei nostri progetti li hanno aiutato a riprendere la loro vita”, ha dichiarato Eugenio Grimaldi, Presidente di Alis per il Sociale nel corso della quinta edizione di LetExpo a Verona

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=kfPNYyBoy9w[/embed]