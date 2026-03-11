LetExpo, Morelli: "Il sistema della logistica sostiene famiglie e imprese"

“Queste manifestazioni sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale”. Con queste parole, Alessandro Morelli, ...

“Queste manifestazioni sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale”. Con queste parole, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è intervenuto a LetExpo, la fiera, organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale in corso a Verona fino al 13 marzo.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=YSoZbzfZ8Cc[/embed]