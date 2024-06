Continuano le indiscrezioni sul presunto tradimento di Letizia Ortiz ai danni di re Filippo VI. Stando a quanto sostiene Jaime Del Burgo, il sovrano di Spagna sapeva delle scappatelle della consorte fin dai tempi del fidanzamento.

Letizia Ortiz: re Felipe era a conoscenza del tradimento

Da mesi, ormai, Jaime Del Burgo racconta a destra e a manca del tradimento della regina Letizia Ortiz ai danni del re Filippo VI. Come fa l’uomo a conoscere tanti dettagli? Semplice: l’amante sarebbe proprio lui. Ex cognato della sovrana – è stato sposato con Telma Ortiz dal 2012 al 2016 – Jaime oggi vive a Londra con la seconda moglie Lucia Dìaz Liljestrom, di professione avvocato, e la loro unica figlia.

Letizia Ortiz e re Felipe: parla Jaime Del Burgo

Stando a quanto sostiene Jaime del Burgo, la sua relazione con Letizia Ortiz è iniziata nel 2000. Si è interrotta nel 2004 per il matrimonio con re Felipe, per poi riprendere per un breve periodo nel 2010. Nel 2011, la relazione sarebbe finita del tutto, con una telefonata della sovrana. In tutto questo periodo, sempre a detta del presunto amante, Letizia aveva anche fatto un progetto: fuggire con lui e avere un figlio “utilizzando una madre surrogata a Los Angeles“.

Jaime Del Burgo annuncia una serie tv sulla love story

Il presunto amante della Ortiz ci ha tenuto a sottolineare che re Felipe era “consapevole del fatto che Letizia lo stesse tradendo in tempo reale“. Questo perché la sovrana era sempre accompagnata dalle guardie del corpo che poi facevano “rapporto al Ministero dell’Interno o al Palazzo della Zarzuela”. Il re non ha reagito perché era “precipitato all’inferno”, “schiacciato e distrutto” dagli eventi. Del Burgo ha annunciato che tutta questa squallida vicenda diventerà una serie tv che uscirà nel 2025.