L'Eurostar ha ripreso il servizio ferroviario con l'Europa

Londra, 31 dic. (askanews) – Eurostar ha ripristinato il servizio ferroviario attraverso la Manica dopo le interruzioni di sabato dovute ad una serie di allagamenti.

La tempesta Gerrit, che ha colpito mercoledì scorso la Gran Bretagna, ha causato forti venti e piogge torrenziali che hanno messo in forte difficoltà i trasporti.

Le cancellazioni hanno provocato enormi disagi in uno dei fine settimana più affollati dell’anno per i viaggiatori che avevano programmato gli spostamenti per le celebrazioni del Capodanno.

Già il 21 dicembre scorso, in piena stagione natalizia, i passeggeri di Eurostar avevano dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che aveva paralizzato il tunnel della Manica.

Anche la British Airways è stata costretta a cancellare una ventina di voli per il maltempo.