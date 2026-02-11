Il clima diplomatico tra Francia e Russia ha subito un cambiamento significativo, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Martedì, Peskov ha dichiarato che i contatti a livello tecnico tra i due paesi sono stati ripristinati, un passo che si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni legate alla guerra in Ucraina.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha esortato i leader europei a non lasciarsi mettere da parte dagli Stati Uniti nei colloqui di pace riguardanti l’Ucraina.

Questo invito a una maggiore autonomia europea nella diplomazia è stato ribadito anche nelle recenti dichiarazioni di Macron, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo diretto con il presidente russo Vladimir Putin.

Ripristino dei contatti diplomatici

Secondo Peskov, esiste la possibilità di ristabilire rapidamente un dialogo a livello più alto, se ci fosse la volontà da entrambe le parti. Tuttavia, al momento, il Cremlino non ha notato segnali chiari che indichino un reale interesse a sviluppare ulteriormente i rapporti. Le dichiarazioni di Macron, che parlano della necessità di riavvicinarsi alla Russia, sono state accolte con favore da Mosca.

Il ruolo di Macron nel dialogo europeo

La scorsa settimana, Macron ha inviato un suo consigliere di politica estera a Mosca per incontrare l’assistente del Cremlino, Yury Ushakov. Durante questo incontro, il consigliere ha chiarito che l’Europa non intende semplicemente avallare qualsiasi accordo di pace sull’Ucraina senza un coinvolgimento diretto dei leader europei. Macron ha evidenziato come sia essenziale per la sicurezza europea che i leader del continente abbiano un ruolo attivo nelle decisioni strategiche.

Le prospettive di pace e i colloqui con Putin

In un’intervista, Macron ha dichiarato che l’incontro ha rivelato che la Russia non è attualmente interessata a una soluzione pacifica del conflitto. Tuttavia, ha anche segnalato che è stato possibile ripristinare canali di comunicazione. Questo approccio, secondo il presidente francese, deve essere condiviso con i partner europei per garantire una strategia diplomatica ben organizzata e coesa.

Il dialogo come strumento di risoluzione

Peskov ha affermato che interrompere completamente i contatti tra Russia ed Europa sarebbe illogico, controproducente e dannoso per tutte le parti coinvolte. Mosca ha sempre sostenuto l’importanza di mantenere un dialogo, che a loro avviso è fondamentale per affrontare questioni complesse e urgenti. Il portavoce del Cremlino ha notato che, oltre alla Francia, altri paesi europei non hanno manifestato un interesse simile nel ripristinare i rapporti con Mosca.

Il futuro delle relazioni internazionali rimane instabile. La volontà di stabilire un canale di comunicazione diretto con Mosca potrebbe rappresentare un passo cruciale verso una possibile risoluzione del conflitto in Ucraina e altre questioni di sicurezza europea.