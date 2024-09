L'ex partner di Clizia Incorvaia, Sarcina, ha sposato Nayra Garibo. Ecco alcuni particolari.

Il cantautore italiano Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, sta per sposarsi con Nayra Garibo, come riporta Vanity Fair. Le nozze si svolgeranno a ottobre in Puglia. Questo sarà il secondo matrimonio per Sarcina, precedentemente sposato con l'influencer Clizia Incorvaia, da cui ha una figlia, Nina. Il divorzio del 2018 fu segnato da polemiche tra i due. Francesco Sarcina ha incontrato Garibo, modella e pilota d'aereo messicana, nel 2019 a Milano. Nell'anno 2021, la coppia ha avuto una figlia, Yelaiah. Sarcina ha inoltre un altro figlio, Tobia, nato nel 2007, da una precedente relazione.

Il cantautore italiano Francesco Sarcina, noto come il leader de Le Vibrazioni, sta per sposarsi con la sua fidanzata Nayra Garibo, come riportato in esclusiva da Vanity Fair. Il mensile ha rivelato che le nozze si terranno nel breve futuro, nello specifico ad ottobre. La festa del matrimonio sarà organizzata in una località pugliese, in compagnia dei loro amici più stretti. Si tratta del secondo matrimonio per Sarcina, il quale è stato precedente sposato con Clizia Incorvaia, una influencer, da cui ha avuto una figlia chiamata Nina. Il loro matrimonio è terminato nel 2018 in maniera problematica e polemica. Sarcina ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che Incorvaia lo ha tradito con il suo migliore amico, l’attore Riccardo Scamarcio. Incorvaia ha offerto un racconto diverso, dicendo che era vero che aveva avuto dei rapporti sentimentali con Scamarcio, ma soltanto quando il suo matrimonio con Sarcina era già finito.

Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono incontrati a Milano nel 2019, in uno dei locali posseduti dal leader de Le Vibrazioni. Garibo, originaria del Messico, svolge una serie di professioni: è un pilota d’aereo, una modella, una consulente d’immagine e un fashion stylist. In un’intervista recente, Sarcina ha dichiarato che quando Garibo lo ha notato per la prima volta, non sapeva chi fosse. Questo, secondo Sarcina, è stato un punto cruciale poiché ha dimostrato che Garibo si è innamorata di lui come persona, non come cantante. “Non le importava della mia fama. Questo è stato meraviglioso”, ha concluso Sarcina.

Nell’anno 2021, una creatrice di tendenze e un artista musicale hanno accolto nel mondo una piccola di nome Yelaiah. In aggiunta, Sarcina ha due figli da relazioni precedenti rispetto al matrimonio con Clizia Incorvaia: Nina, menzionata in precedenza, e Tobia, nato nel Gennaio del 2007.