La libertà di stampa e il giornalismo d’inchiesta in Italia stanno vivendo momenti di grande tensione. Gli episodi di intimidazione e violenza contro chi racconta la verità minacciano non solo i singoli giornalisti, ma l’intero sistema democratico. L’attentato subito da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è l’ennesimo segnale di quanto sia urgente tutelare il pluralismo dell’informazione e garantire sicurezza a chi indaga sui poteri forti.

Giuseppe Conte ha visitato la casa di Ranucci e ha lanciato l’invito a una manifestazione pubblica a Roma.

L’attentato a Sigfrido Ranucci e le indagini in corso

La notte scorsa, un ordigno rudimentale contenente circa un chilo di esplosivo è esploso davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, danneggiando la sua auto e quella della figlia. L’esplosivo, posizionato tra due vasi esterni, sembra non essere stato azionato a distanza né tramite timer. Ranucci ha raccontato di aver sentito “un boato tremendo, erano le 22.17”, e che anche i carabinieri ne hanno percepito l’esplosione tramite registrazioni effettuate dai residenti in zona. Il giornalista ha subito presentato denuncia presso la Compagnia Carabinieri Trionfale e confermato il rafforzamento della sua protezione, passando all’auto blindata.

Le autorità stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per identificare chi ha collocato l’ordigno. Ranucci ha ricordato una lunga serie di minacce ricevute negli ultimi mesi, sottolineando che “lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine”, ma definendo l’attentato di stanotte come “un salto di qualità preoccupante”.

L’episodio ha provocato reazioni immediate da Fnsi, Usigrai e Stampa Romana, che hanno organizzato un presidio davanti alla sede Rai di via Teulada per manifestare vicinanza al giornalista e ribadire che la libertà di informazione in Italia è inviolabile.

In difesa della libertà di stampa Conte visita la casa di Ranucci e propone manifestazione

Giuseppe Conte ha espresso la sua vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, comune di Pomezia.

“Sconvolge noi, sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia, il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa. È un attentato terrificante. Ci riporta ai tempi più bui della nostra storia”, ha dichiarato Conte, sottolineando come episodi del genere minaccino l’integrità del giornalismo investigativo.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato un appello alla cittadinanza e agli esponenti della società civile: