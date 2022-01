Libri: Pablo Trincia, 'in 'Romanzo di un naufragio' racconto tragedia Costa Concordia' (2)

(Adnkronos) – Il racconto di Trincia non si limita al momento del naufragio, ma comprende l'intero viaggio della nave partita da Savona e in rotta di rientro in Italia dopo una crociera nel Mediterraneo che l'aveva vista fare tappa a Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Palermo.

Questo libro, spiega, "vuole essere il racconto sia delle persone coinvolte nel naufragio, sia più in generale del genere umano, perché quella nave era un po' il caleidoscopio dei comportamenti del genere umano di fronte a quella tragedia". Il lavoro di ricostruzione fatto da Trincia è stato estremamente complesso perché "molti testimoni avevano ricordi labili – racconta – e per questo abbiamo utilizzato tutte le carte e tutto il materiale disponibile sulla tragedia, quindi abbiamo 'mappato' l'intera nave per capire dove, come e quando accadevano le cose che i protagonisti ci raccontavano".

"Abbiamo studiato ogni singolo dettaglio della tragedia – prosegue Trincia – con mesi di lavoro per comprendere esattamente tutto quello che è successo minuto per minuto alla nave e a bordo. A tutti è venuta in mente la tragedia del Titanic, avvenuta esattamente un secolo prima di quella della Costa Concordia. Ma non è la sola similitudine che lega i due eventi, ce ne sono altre raccontate nel libro. Ad esempio, leggendo la biografia di Schettino (Francesco Schettino, il comandante della nave condannato a 16 anni per il naufragio, ndr), ho scoperto che lui, ossessionato dai naufragi, due anni prima era stato a pregare ad Halifax, nel luogo del memoriale del Titanic, dove si era fatto una foto", conclude Trincia.