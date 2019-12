I protagonisti principali della saga di Harry Potter si sono ritrovati con tutto il cast grazie a Emma Watson: all'appello mancano due persone.

Emma Watson, la famosa Hermione, ha riunito il cast di Harry Potter, la saga che ha fatto emozionare moltissimi adolescenti e giovani. Nello scatto pubblicato dall’attrice su Instagram, però, i fan non hanno potuto non notare un dettaglio. Nonostante il ritrovo dei protagonisti principali del film, infatti, all’appello manca una figura importantissima. Ecco di chi si tratta.





Reunion cast Harry Potter

“Buon Natale da noi!” questo è il messaggio che Emma Watson ha pubblicato su Instagram allegando la foto di tutto il cast di Harry Potter. L’incontro dei maghetti è stata un’occasione unica che ha fatto emozionare tantissimi fan della saga di J.K. Rowling che ha appassionato milioni di giovani di tutto il mondo. Tom Felton, infatti, ha poi pubblicato altri due scatti scrivendo: “Auguri dai miei compagni di scuola.

Io e Matt stavamo discutendo sulla questione Grifondoro vs Serpeverde”.

Nella foto si vedono chiaramente Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) e Matthew Lewis (Neville Paciock). Non sono mancate le risate e gli abbracci per un cast che ha mantenuto i rapporti anche dopo la fine della saga. Per tutti gli attori, infatti, Harry Potter è stato un trampolino di lancio per la carriera futura.

I più acuti seguaci del maghetto di Hogwarts, però, hanno subito notato l’assenza di due figure davvero fondamentali per tutta la saga: Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Rupert Grint (Ron Weasley).