Raffaella Mennoia ha fatto una sorpresa ai fan di Uomini e Donne collegandosi in diretta social.

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha realizzato una sorpresa per i fan del programma e si è collegata in diretta social con i protagonisti delle “scelte” di quest’ultima edizione.

Raffaella Mennoia: la sorpresa ai fan

Con enorme gioia per i fan di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha organizzato a sorpresa una diretta Instagram con i protagonisti di quest’ultima stagione del programma. In particolare la Mennoia avrebbe comunicato con Sammy e Giovanna, Carlo e Cecilia e Sara e Sonny, le tre coppie uscite insieme dallo show. In tanti sui social sono curiosi di sapere come proseguono le cose tra i protagonisti del dating show dopo il fatidico momento della scelta, e a quanto pare per il momento tutti e 6 i protagonisti starebbero vivendo al meglio le loro love story.





Sara e Sonny si sono finalmente scambiati il primo bacio, mentre Cecilia sarebbe gelosa di Carlo. Per quanto riguarda Giovanna Abate e Sammy Hassan si vocifera che presto i due possano essere tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island Vip (insieme ad Antonella Elia, Pietro Dalle Piane, Manila Mazzaro e Lorenzo Amoruso).

Giovanna ha scelto Sammy dopo che al suo trono si sono presentati lui, Alessandro Graziani e Davide Basolo (dietro la maschera di Alchimista). La tronista ha scelto Sammy nonostante inizialmente ci fossero dubbi sul rapporto del corteggiatore con la sua ex, Elena Cat (madre di suo figlio). I due metteranno davvero la loro storia alla prova nello show di Filippo Bisciglia?