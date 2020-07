Romantica vacanza tra Katy Perry e Orlando Bloom prima del parto.

Manca davvero poco al parto di Katy Perry. La cantante americana è in attesa del suo primo figlio con l’attore Orlando Bloom.

Per rilassarsi al meglio, la popstar ha deciso di trascorrere qualche giorno con il suo amore in vacanza. I paparazzi, infatti, l’hanno fotografata sulle spiagge di Malibu. Indossava un costume rosa intero che metteva in evidenza il pancione. Katy aspetta da davvero tanto questo momento, essendo anche la sua prima figlia. Orlando Bloom, invece, ha già provato la sensazione di diventare padre. Ha avuto un bambino dalla too model Miranda Kerr, dalla quale è separato dallo scorso 2013.

L’amore di Katy e Orlando

Katy e Orlando, tra poche settimane, avranno la possibilità di realizzare il loro sogno. I due stanno insieme dal 2015 e dopo cinque lunghi anni diventeranno, finalmente, genitori. Era stata la stessa Katy ad annunciare ai suoi follower il sesso della bambino. Lo ha fatto in un modo molto particolare. Ha pubblicato, infatti, la foto del suo fidanzato con la faccia ricoperta di panna rosa.

Questi anni, per Orlando e Katy, ovviamente, come tutte le coppie, sono stati abbastanza particolari. I due hanno anche superato una breve crisi ma, adesso, è tutto superato.

Katy Perry was seen yesterday on the beach in Malibu showing off her big belly pic.twitter.com/oWygfk2ppo — 🆅 (@lightperrysk) July 13, 2020

L’annuncio della gravidanza

Era il 5 marzo 2020, quando Orlando Bloom e Katy Perry annunciarono sui social la gravidanza.

“Siamo felici, forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.