Il caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e ritrovata senza vita in circostanze ancora avvolte nel mistero, continua a tenere tutti con il fiato sospeso. A scuotere le indagini sono ora alcune immagini ritrovate su cinque hard disk appartenenti al marito, Sebastiano Visintin. Questi file, già analizzati una prima volta nel 2022, sono tornati sotto la lente della nuova procura e potrebbero rivelare molto di più di quanto si pensasse, a cominciare dalla conoscenza di una relazione segreta tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin.

Liliana Resinovich Visintin: nuove immagini svelano dettagli inattesi

Nel corso della recente puntata di “Quarto Grado” sono state mostrate per la prima volta alcune fotografie trovate proprio negli hard disk di Sebastiano Visintin. Due serie in particolare hanno catturato l’attenzione: una ritrae Liliana Resinovich insieme a Claudio Sterpin con sullo sfondo la scritta “Marathon”; l’altra mostra Sterpin durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola, una consuetudine triestina portata avanti da decenni. Apparentemente innocue, queste foto però potrebbero nascondere qualcosa di più. Sebastiano, interrogato sulla questione, ha risposto con un certo nervosismo: “Sterpin sarà sentito sugli hard disk miei? E cosa c’entra Sterpin con le foto? Abbiamo scattato solo una, quella famosa con il berretto dei bersaglieri…”. La tensione si taglia con il coltello e fa pensare che sotto la superficie ci siano verità non dette.

Reazioni, movente e nuove ipotesi sul caso Resinovich

Le foto, ormai parte dell’incidente probatorio, potrebbero dunque confermare che Sebastiano Visintin era a conoscenza della relazione tra sua moglie e Claudio Sterpin. Sterpin stesso, collegato in diretta, ha cercato di sminuire: “Sono foto innocenti. Il tuffo del primo gennaio è una tradizione da 40 anni. Ma quegli hard disk erano di Sebastiano? Non mi pronuncio.” Intanto, il legale di Sterpin ha puntualizzato che il vero nodo è questo: “Sebastiano ha sempre negato di sapere della relazione tra Liliana e Sterpin. Non è una prova di omicidio, ma potrebbe spiegare un movente.” La verità sembra nascosta in quei file digitali, una memoria apparentemente innocua, ma che potrebbe finalmente far luce su un dramma ancora troppo oscuro.