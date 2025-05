Dopo anni dalla morte di Liliana Resinovich, emergono nuove testimonianze legate a gesti inaspettati compiuti dal marito Sebastiano Visintin. Alcuni effetti personali della donna sarebbero stati donati a un’amica, che ha deciso di raccontare la vicenda alla trasmissione Chi l’ha visto?, aprendo nuovi interrogativi sul caso.

Caso Liliana Resinovich: le nuove analisi

La pm Ilaria Iozzi ha chiesto ai periti di analizzare il cordino trovato sul collo di Liliana Resinovich e quello che teneva unite le chiavi, cercando tracce di DNA. Si richiede inoltre la comparazione con i gomitoli di spago trovati a casa di Sebastiano Visintin e un esame del tipo di taglio alle estremità, da confrontare con quello su un braccialetto acquisito a casa del fratello di Liliana, Sergio Resinovich.

Si chiede di confrontare il materiale della suola delle scarpe con quello trovato nel roseto vicino all’ex ospedale psichiatrico e al laboratorio di Visintin. I primi esami hanno rilevato terriccio compatibile con il luogo del ritrovamento e tracce di gesso assenti sugli altri vestiti. La perizia potrebbe chiarire dove il corpo è stato prima di essere trovato, ipotesi sostenuta anche da Sterpin, che ritiene sia stato trasportato.

Non sono previste nuove indagini medico-legali, ma gli avvocati di Visintin hanno chiesto alla gip nuovi accertamenti per chiarire morte, causa, luogo e data del decesso.

Liliana Resinovich, il retroscena sugli oggetti donati da Visintin prima del ritrovamento del corpo

Prima di venire a conoscenza della morte della moglie, Sebastiano Visintin avrebbe donato alcuni oggetti di Liliana ad amici della Carnia, Laura e Pino. Proprio Laura ha raccontato di questi regali. Tuttavia, quando il giornalista Paolo Andriolo di Chi l’ha visto? ha chiesto a Visintin il motivo di queste donazioni prima che si sapesse del decesso, lui non ha fornito alcuna risposta, reagendo con irritazione e allontanandosi.

A pochi giorni dalla scomparsa di Liliana, Visintin avrebbe consegnato la macchina fotografica e la bici della moglie a Laura, che ha riferito l’episodio alla trasmissione.

In un primo momento Visintin ha negato, sostenendo di avere ancora tutti gli oggetti e di non averli regalati. In un secondo momento ha dichiarato che quegli effetti erano suoi e che non li aveva dati a Laura. Un anno dopo la scomparsa di Liliana, però, agli inquirenti ha ammesso di aver ceduto «una macchina fotografica» ad amici della Carnia, che gli avevano chiesto se ne avesse una da dare.