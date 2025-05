Il caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta pochi giorni dopo nel giardino dell’ex OPG, continua a riservare sviluppi importanti. Al centro dell’attenzione c’è Claudio Sterpin, l’86enne amico di Liliana. Una nuova decisione sul suo conto potrebbe rappresentare una svolta significativa nelle indagini, aprendo nuovi scenari su quanto accaduto.

Liliana Resinovich e l’incidente probatorio

La Procura ha richiesto l’incidente probatorio considerando l’età avanzata di Sterpin e per fissare la sua testimonianza, che potrebbe assumere valore probatorio in un eventuale processo. Al momento, nel registro degli indagati figura soltanto Sebastiano Visintin, accusato di omicidio. Secondo la Procura di Trieste, Visintin avrebbe aggredito la moglie in via Weiss, nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpo, esercitando violenza fisica fino a causarne la morte per soffocamento mediante la pressione diretta sul volto della vittima.

Liliana Resinovich e l’incidente probatorio: importanti novità per Claudio Sterpin

Il 23 giugno sarà la data in cui Claudio Sterpin verrà ascoltato davanti alla Pm Ilaria Iozzi e ai periti, anche di parte, nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dalla Procura. L’amico di lunga data di Liliana Resinovich sarà interrogato sia riguardo ai fatti di omicidio in corso di accertamento, sia in merito ai rapporti con la donna, scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell’ex OPG. Sterpin aveva più volte indicato Sebastiano Visintin, marito della vittima, come l’unico in grado di chiarire le circostanze del decesso.

L’avvocato Giuseppe Squitieri, legale di Sterpin, ha spiegato a Fanpage.it che raccogliere la testimonianza di Sterpin è fondamentale per fissare con precisione il racconto della mattina della scomparsa di Resinovich. Questo passaggio si rende necessario non solo per ricostruire i fatti, ma anche per evitare che l’età avanzata del teste possa influire negativamente sulla memoria e sulla validità della sua deposizione.