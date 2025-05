Sebastiano Visintin nel mirino della Procura per la morte di Liliana Resinovi...

La Procura di Trieste avanza un’accusa choc contro Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich.

La Procura di Trieste ha mosso un’accusa importante nei confronti di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich. La ricostruzione del pubblico ministero, anticipata in esclusiva da Il Piccolo, rappresenta un passaggio significativo nelle indagini di un caso che continua a suscitare grande attenzione. Nel frattempo, una richiesta di incidente probatorio a carico di un’altra persona coinvolta potrebbe offrire nuovi elementi utili per chiarire la vicenda.

Omicidio Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin indagato e nuove richieste della Procura

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine sulla morte della donna, scomparsa da Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita alcune settimane dopo in un’area boschiva nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico. Il caso, fin dall’inizio avvolto da molte ombre e interrogativi, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica per le sue dinamiche misteriose e la complessa rete di relazioni personali coinvolte. Dopo una lunga fase di incertezza investigativa, la Procura ha avviato nuovi approfondimenti, culminati ora in un’accusa formale che segna un punto di svolta nelle indagini.

Nel quadro delle nuove attività investigative, la Procura ha presentato una richiesta di incidente probatorio a carico di Claudio Sterpin, figura già emersa nelle prime fasi dell’inchiesta. L’obiettivo è raccogliere elementi probatori utili in una fase ancora preliminare del procedimento, che potrebbero contribuire a chiarire aspetti finora rimasti oscuri nella vicenda della morte di Liliana Resinovich.

Omicidio Resinovich, la Procura punta il dito contro Sebastiano Visintin: accusa choc

La Procura di Trieste ha formulato un’accusa grave e inaspettata nei confronti di Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, Visintin avrebbe aggredito e soffocato la donna nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, segnando una svolta cruciale nelle indagini su un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.