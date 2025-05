Un appello all’unità

Durante un recente incontro con i membri della Curia, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello all’unità, sottolineando come ogni individuo possa contribuire a creare un ambiente di lavoro più armonioso. “Se dobbiamo tutti cooperare alla grande causa dell’unità e dell’amore, dobbiamo iniziare dal nostro comportamento quotidiano”, ha affermato il Pontefice.

Questo messaggio si rivolge non solo ai dipendenti vaticani, ma a tutti coloro che operano all’interno della Chiesa, invitando a superare incomprensioni e pregiudizi con pazienza e umiltà.

La missione della Curia

Il Papa ha descritto il lavoro nella Curia come una vera e propria “missione”, un concetto che ha radici profonde nella sua esperienza personale come religioso agostiniano e missionario in Perù. “L’esperienza della missione fa parte della mia vita”, ha dichiarato, evidenziando come il servizio alla Chiesa sia un compito sacro e fondamentale. La sua vocazione pastorale, maturata tra il popolo peruviano, ha influenzato profondamente il suo approccio al servizio nella Curia Romana.

Costruire ponti e dialogo

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha ribadito l’importanza di essere una Chiesa missionaria, aperta al dialogo e all’accoglienza. “Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa che costruisce ponti, sempre pronta ad accogliere chi ha bisogno della nostra carità e del nostro amore”, ha esortato. Questo invito a costruire relazioni positive è cruciale non solo per il benessere interno della Curia, ma anche per il ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Il contributo di ciascuno

Il Pontefice ha concluso il suo intervento sottolineando che ogni membro della Curia ha un ruolo fondamentale nel servire la comunione e l’unità. “Ciascuno di voi contribuisce con il proprio lavoro quotidiano, e la fede e la preghiera sono essenziali per dare sapore a questa grande opera”, ha affermato. La risposta dei dipendenti vaticani è stata entusiasta, con molti che hanno portato doni e messaggi affettuosi per il Papa, dimostrando un forte legame con la figura del Pontefice e il suo messaggio di unità.