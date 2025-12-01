L'India impone l'installazione di Sanchar Saathi su tutti i nuovi smartphone: ecco cosa devi sapere

Il governo indiano ha recentemente annunciato un’iniziativa significativa per affrontare il crescente problema delle frodi online e migliorare la sicurezza informatica. Questa decisione comporta l’imposizione di un’applicazione statale, nota come Sanchar Saathi, che dovrà essere pre-installata su tutti i nuovi smartphone venduti nel paese.

Emessa il 28 novembre, la direttiva del Ministero delle Telecomunicazioni concede ai produttori un termine di novanta giorni per conformarsi a questa nuova regola.

Non solo i nuovi dispositivi dovranno avere l’app pre-installata, ma i produttori dovranno anche implementare aggiornamenti software per installare l’app sui telefoni già in circolazione.

Obiettivi e funzionalità dell’app Sanchar Saathi

Il principale scopo di Sanchar Saathi è quello di proteggere gli utenti da truffe e attacchi informatici, in particolare quelli legati all’uso fraudolento dei codici International Mobile Equipment Identity (IMEI). Questi codici identificano in modo univoco ogni dispositivo e vengono utilizzati per disattivare l’accesso alla rete per i telefoni segnalati come rubati.

Dal momento del suo lancio all’inizio dell’anno, l’app ha già registrato oltre cinque milioni di download e ha aiutato a bloccare più di 3,7 milioni di telefoni rubati o smarriti, oltre a prevenire oltre 30 milioni di connessioni fraudolente. Inoltre, sono stati recuperati più di 700.000 dispositivi smarriti grazie a questa iniziativa.

Implicazioni per i produttori di smartphone

Questa direttiva potrebbe presentare delle sfide, in particolare per aziende come Apple, che in passato ha avuto divergenze con il governo indiano riguardo ad app governative e politiche di privacy. Secondo fonti vicine alla questione, Apple ha linee guida interne che vietano l’installazione di app di terze parti sui dispositivi prima della vendita.

È probabile che l’azienda cerchi di trovare un compromesso, suggerendo di non rendere obbligatoria l’installazione, ma di incentivare gli utenti a scaricare l’app. Questa situazione ha anche sollevato preoccupazioni tra gli esperti di privacy, che vedono nella direttiva una violazione del consenso degli utenti.

Contesto globale e precedenti simili

La mossa del governo indiano non è isolata, in quanto riflette una tendenza globale in cui i governi di vari paesi, come la Russia, stanno imponendo misure simili per garantire la sicurezza informatica e combattere le frodi. L’India, con la sua vasta base di utenti di smartphone, sta cercando di affrontare problemi di sicurezza informatica sempre più complessi e in continua evoluzione.

La crescente dipendenza dalla tecnologia ha reso gli utenti vulnerabili a frodi online, che possono avere conseguenze devastanti. La decisione di rendere l’app Sanchar Saathi pre-installata non solo mira a proteggere i consumatori, ma anche a rafforzare la fiducia nell’ecosistema digitale del paese.