L'individuo noto come Uomo Gatto di Sarabanda ha contratto matrimonio: scopriamo l'identità della consorte.

Gabriele Sbattella, conosciuto anche come l'Uomo Gatto, ha raggiunto la celebrità tra il 2002 e il 2003, diventando il campione della trasmissione Sarabanda di Enrico Papi per 79 episodi. È stato il terzo concorrente più longevo nella storia del programma. Non solo, ha preso parte anche a Caduta ...

Gabriele Sbattella, conosciuto anche come l’Uomo Gatto, ha raggiunto la celebrità tra il 2002 e il 2003, diventando il campione della trasmissione Sarabanda di Enrico Papi per 79 episodi. È stato il terzo concorrente più longevo nella storia del programma. Non solo, ha preso parte anche a Caduta Libera e Avanti Un Altro. Dopo una lunga carriera come entertainer per eventi notturni, Gabriele ha intrapreso la strada del giornalismo, scrivendo articoli sulla musica e lo sport. È stato in questo ambito che ha incontrato Elena Ciubotariu.

La coppia, dopo tre anni di fidanzamento, si è recentemente sposata a San Benedetto del Tronto. L’incontro tra Gabriele e Elena si è verificato a Roma nel 2021, durante i campionati europei di calcio. Gabriele ha rivelato al Resto del Carlino di aver incrociato Elena per la prima volta vicino a Piazza del Popolo, mentre si stava dirigendo verso una fermata dell’autobus. Più tardi quel giorno, si sono ritrovati insieme a guardare la partita tra la Francia e la Germania su un maxi schermo. Elena, ha detto Gabriele, è entrata nella sua vita in un periodo particolarmente difficile ed è stata un grande supporto per lui.

Quando l’Uomo Gatto ha spiegato a La Nuova Riviera perché aveva scelto di sposarsi a San Benedetto del Tronto, ha rivelato: “Mi stavo recando di fretta alla fermata dell’autobus per raggiungere lo Stadio Olimpico, dove l’Italia stava per giocare contro Turchia, Svizzera e Galles. Elena era in visita a Roma e ci siamo incrociati per la prima volta a Piazza del Popolo. Da quel momento, tutto ha preso la direzione giusta e ci porta a dove siamo oggi”.

Oltre all’intenso legame affettivo che ci unisce, Elena è stata al mio fianco nei periodi bui della mia esistenza. Perché ho selezionato la riviera per il nostro grande giorno? Nel 1979, partecipai alle audizioni della Tvp in Marche e Abruzzo per il famoso Zecchino d’Oro. Riuscii a trionfare nell’episodio, ma, sfortunatamente, non riuscii a raggiungere l’Antoniano di Bologna per la finale. Questa fu la mia prima vera apparizione sulla scena televisiva, molto prima di Sarabanda. Nutro un profondo affetto per San Benedetto, un luogo in cui mi reco frequentemente.