Listeria nel vitello tonnato, richiamati 2 lotti

Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Richiamati "per rischio microbiologico per presenza di Listeria monocytogenes" due lotti di vitello tonnato, entrambi prodotti da Piatti Freschi Italia Spa in uno stabilimento di Caresanablot nel Vercellese. La misura riguarda il lotto L017313903 di Vite...