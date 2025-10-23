È gelo tra Gerry Scotti e Carlo Conti? Ecco cosa è succcesso

Gerry Scotti e Carlo Conti avrebbero litigato duramente e tra loro sarebbe sceso il gelo. Ma, sarà davvero così? Cosa è successo tra i due conduttori?

E’ gelo tra Gerry Scotti e Carlo Conti? L’ultima indiscrezione

A febbraio li abbiamo visti insieme sul palco dell’Ariston, oggi invece si vocifera che sia calato il gelo tra Carlo Conti e Gerry Scotti.

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter scrive: “nella bolgia degli ascolti Tv, tra vittore e sconfitte, c’è un rapporto che si è congelato dopo il Festival di Sanremo ed è quello tra Carlo Conti e Gerry Scotti. Anche se nessuno ne parla, Scotti non avrebbe gradito il ‘trattamento’ che Conti gli ha riservato durante la serata al Festival di Sanremo in cui era ospite, tra poco spazio e minutaggio. Da quel momento Gerry ha preferito prendere le distanze da quel collega.” Ma, sarà davvero così?

Lite tra Carlo Conti e Gerry Scotti? Cosa c’è di vero

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha parlato di un gelo tra Gerry Scotti e Carlo Conti dopo Sanremo. E’ però vero che, solo qualche settimana fa, a “La Ruota della Fortuna“, Gerry ha salutato calorosamente Carlo: “salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda”, tra gli applausi del pubblico, in quello che alla maggior parte è sembrato un gesto di stima ma che per qualcuno invece è stata una frecciatina ironica alla Rai. Conti, diversi mesi fa, quando voleva contattare Gerry per Sanremo aveva detto che non riusciva a trovarlo, poi si è scoperto che Scotti aveva un blocco sul suo numero. L’episodio è stato raccontato da Conti con molta ironia e, probabilmente, tra i due conduttori non ci sono tensioni.