Diciamolo, Gerry Scotti e Maria De Filippi sono ormai due mostri sacri della televisione italiana, oltre che due pedine fondamentali per Mediaset. Il conduttore e la conduttrice sono riusciti a stupire ancora. Ecco cosa è successo.

Gerry Scotti e Maria De Filippi: un successo dietro l’altro

Affidare la conduzione di un programma a Gerry Scotti o a Maria De Filippi è sinonimo di successo assicurato.

I due conduttori, amatissimi dal pubblico, riescono a intrattenere come pochi altri e fanno entrambi le fortune di Mediaset. Negli ultimi mesi è tornata la “guerra” di ascolti con la Rai che, Mediaset, sta quasi sempre vincendo grazie soprattutto alla “Ruota della Fortuna” e a “Tu Si Que Vales”. Ecco cosa è successo lo scorso sabato.

“Pazzesco”, Maria De Filippi e Gerry Scotti sorprendono tutti

La sfida tra Mediaset e Rai è chiara, “La Ruota della Fortuna” Vs “Affari Tuoi”, “Tu Si Que Vales Vs “Ballando con le Stelle”. Tutti e quattro programma seguitissimi ma, sabato scorso, 18 ottobre 2025, è successo qualcosa di incredibile. Gerry Scotti e Maria De Filippi sono riusciti a trionfare sui “rivali” Rai. “Ti Si Que Vales” ha ottenuto uno share del 25,7% con un totale di 3.775.000 spettatori, contro i 2.858.000 e il 23,3 % del dance show della Carlucci. Nell’acceso prime time, Gerry Scotti e Samira Lui hanno ottenuto il 25,4% di share, con 4.464.000 di spettatori contro il 22% e i 3.864.000 spettatori per De Martino. Insomma, un risultato davvero eccellente per Gerry e Maria.