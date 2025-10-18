La Ruota della Fortuna il programma del prime-time di Mediaset condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha una nuova campionessa infatti è stato scalzato l’ex campione Marco ed è arrivata la giovanissima Sara a trionfare aggiudicandosi il titolo di campionessa, scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Sara Russo, chi è la neo campionessa del game show

Sara Russo è una ragazza di 19 anni originaria di Mugnano di Napoli, città di 35 mila abitanti alle porte del capoluogo campano. Nella vita studia matematica all’Università Federico II di Napoli.

La passione per i numeri è scoccata definitivamente alla fine del liceo, il suo sogno più grande è di diventare insegnante in ambito universitario.

La giovane però è bravissima anche con le parole e difatti ha battuto agevolmente il campione in carica Marco.

Come è andata la prima partita nel nuovo ruolo

Sara nella sua prima partita da campionessa ha totalizzato 6.700 euro di premio nella fase inziale ed è poi passata alla “Ruota delle Meraviglie” il cui tema erano i soldi.

Dopo aver indovinato sia il 3+1 che il testacoda, Sara fa bene anche all’ultimo quesito con ancora 9 secondi sul cronometro.

Giunta al momento delle 3 buste chiede consiglio ai genitori, la prima contiene 5 mila euro, desiste ed opta per la seconda che contiene il “Jolly Lidl” nuovo premio che dà in regalo un anno di spesa alla Lidl.

La terza ha al suo interno 10 mila euro, Sara vince quindi 16.700 euro di premio più anno di spesa alla Lidl, niente male come debutto.