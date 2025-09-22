Attimi di paura a Forlì, quando una lite familiare è degenerata in scena di violenza: un pitbull, coinvolto nella discussione tra parenti, ha aggredito un poliziotto intervenuto per sedare il conflitto. Sangue, urla e tensione hanno segnato le strade del quartiere, mentre le forze dell’ordine cercavano di riportare la situazione sotto controllo.

Forlì, lite familiare degenera: l’intervento delle forze dell’ordine

Sabato pomeriggio, intorno alle 18, due pattuglie della Polizia sono intervenute in via Ravegnana su richiesta di una donna coinvolta in una vivace lite familiare. La situazione, nota agli agenti, riguardava un acceso scontro tra madre e figlio. All’arrivo delle volanti, sembrava che il conflitto fosse già rientrato: la donna si era chiusa in casa, mentre il figlio si aggirava nel quartiere. L’intervento sembrava destinato a risolversi senza ulteriori complicazioni, ma il quadro si è rapidamente trasformato in caos.

Lite familiare a Forlì degenera: poliziotto aggredito da un pitbull, come sta

Uno dei cani di famiglia, un pitbull, ha improvvisamente aggredito un capo pattuglia. L’animale, chiuso in un recinto, è riuscito a liberarsi e ha azzannato il poliziotto al braccio, costringendo la proprietaria a intervenire per trattenerlo. Nonostante lo sforzo, il pitbull ha morso nuovamente l’agente, mentre colleghi e familiari cercavano di bloccarlo.

Solo l’intervento del personale del canile ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, già noto per precedenti episodi di aggressione. Il poliziotto, trasportato in ospedale, ha riportato ferite con prognosi di 21 giorni e alcuni punti di sutura. La Polizia ha avviato accertamenti per eventuali responsabilità di natura amministrativa e penale.