L’aggressione registrata all’Istituto Tecnico Industriale di Piazza Santa Maria della Fede a Napoli evidenzia quanto le scuole possano essere vulnerabili di fronte a episodi di violenza tra studenti. Il gesto del 17enne che ha colpito con un martello un ex compagno di 18 anni mostra come tensioni personali irrisolte possano trasformarsi rapidamente in atti estremamente pericolosi.

Aggressione a scuola: un episodio violento a Napoli

Poco prima dell’ingresso in classe, un ragazzo di 17 anni ha colpito con un martello un ex compagno di 18 anni all’Istituto Tecnico Industriale di Piazza Santa Maria della Fede. L’aggressione, avvenuta intorno alle 8:15, ha provocato ferite significative alla testa della vittima, trasportata d’urgenza all’Ospedale Pellegrini in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Stella, che hanno rapidamente ricostruito la dinamica dell’accaduto e avviato le ricerche dell’aggressore, individuato poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria e successivamente rintracciato nella propria abitazione. Nel suo zaino sarebbe stato sequestrato il martello utilizzato per l’aggressione.

Napoli, 17enne attacca un compagno di scuola con un coltello: arresti e gravi accuse

La Procura per i minorenni di Napoli ha immediatamente preso in carico il caso. Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Le motivazioni alla base del gesto restano ancora da chiarire e sono oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica e la cittadinanza, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza all’interno degli istituti scolastici.