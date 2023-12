Home > Video > Lo sfogo di Susy, moglie di Mister Pella Pazzo Lo sfogo di Susy, moglie di Mister Pella Pazzo

"I video dove siamo felici sono vecchi, non sono andata a mangiare fuori e non ho comprato gli addobbi natalizi", arriva lo sfogo di Susy, moglie di Mister Pella Pazzo, con un video sul suo profilo tiktok @misterpellapazzofamily. Susy risponde ai commenti dei video fake che girano sul web:" Il dolore che sto vivendo può essere capito solo da chi l'ha vissuto. Le tempeste che porto dentro solo io posso combatterle". Anche questa volta i 'leoni da tastiera' hanno attaccato una donna piena di dolore, ma forte per i suoi figli