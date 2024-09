Lo show di Tale e Quale, con Cristiano Malgioglio e Carmen Di Pietro, è stato travolgente: "Per quanto riguarda la mia esibizione? Avrei preferito un mordicchiamento da un komodo".

Durante la premiere di "Tale e Quale Show", la showgirl Carmen Di Pietro ha emulato Donatella Rettore cantando "Kobra". Questo riunisce Di Pietro con il suo vecchio amico Cristiano Malgioglio, con cui aveva precedentemente lavorato in Grande Fratello Vip 2017. Nonostante la sua esibizione sia stata criticata da Malgioglio, è stata molto apprezzata online. Di Pietro ha inoltre espresso il desiderio di impersonare "Sofia" Callas durante una futura puntata, generando risate quando Carlo Conti ha corretto il nome in "Maria" Callas.

Nel corso della premiere del programma televisivo Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro, nota showgirl, ha interpretato Donatella Rettore cantando “Kobra”. Cristiano Malgioglio e Carmen Di Pietro, che hanno un legame di amicizia che risale a tanti anni fa, si sono ritrovati nello stesso programma dopo un lungo periodo – entrambi avevano partecipato al Grande Fratello Vip 2017, con lui come giurato e lei come concorrente. Carmen è già molto amata dal pubblico su X e Instagram a causa della sua personalità affascinante e vivace. La sua interpretazione della canzone “Kobra” di Donatella Rettore ha guadagnato grande riconoscimento online in un brevissimo lasso di tempo. Ecco come Malgioglio ha espresso il suo parere sulla performance: Al termine della performance di Carmen Di Pietro, che è stata piuttosto animata ma anche stonata, Cristiano ha esclamato che avrebbe preferito un morso da un komodo, suscitando molte risate in studio. Subito dopo aver ascoltato i commenti del giudizio sulla sua esibizione, Carmen ha proposto un’idea per la prossima puntata, a condizione che Carlo le desse il permesso…

