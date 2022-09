Lo sport protagonista del Salone Nautico di Genova

Roma, 24 set. (Adnkronos) – La vela olimpica protagonista assoluta oggi al Salone Nautico Internazionale di Genova, grazie alla presenza dei campioni della squadra nazionale azzurra all’Eberhard Theatre. Una vera festa, iniziata con la tavola rotonda organizzata da Harken, seguitissima, che ha avuto in Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, oro olimpico a Tokyo nella classe Nacra 17 (oltre a numerosi titoli Europei e Mondiali), gli attori principali.

Sul palco, anche gli azzurri del 470 misto Marco Gradoni e Alessandra Dubbini, Emanuele Cecchini, Commercial Director di Harken, e il Direttore di Vela&Motore Alberto Mariotti, moderatore dell’incontro. Molto interessanti e fuori dagli schemi le tematiche affrontate, uno sguardo inedito sulla vita dei campioni del mare, atleti di punta di un movimento in forte ascesa.

Nella mattina, alle ore 11:00, centinaia di barche iscritte alla Millevele Iren hanno lasciato gli ormeggi delle marine genovesi per dirigersi verso la linea di partenza, nello specchio acqueo antistante il Lido d'Albaro, in tempo per lo start.

Dopo 1h37m58s di regata, il primo in tempo reale a tagliare la linea di arrivo è stato l’X35 Imxtinente di Adelio Frixione, tra i piccoli del gruppo Giallo. I primi in tempo reale nelle altre categorie, sono stati rispettivamente: per il gruppo verde il proto ELO II dello Yacht Club Italiano con Tommaso Chieffi al timone, e Itacentodue di Adriano Calvini dello Yacht Club Italiano.

Eberhard Co. è tempo e il tempo è legato allo sport, dove vince chi è più veloce sul cronometro, per questo la casa orologiaia italiana ha scelto di portare sul palco del Salone Nautico, di cui è sponsor con il Teatro del Mare, due nuotatori, Nicolò Martinenghi, campione del mondo di nuoto, e Novella Calligaris, ex-nuotatrice e vincitrice di tre medaglie alle Olimpiadi, qui in veste di giornalista e conduttrice.

Eberhard Co., orologio ufficiale del 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, è da sempre vicina alla nautica, con alcuni prodotti creati nell’ultimo secolo legati alla vela e al mare, quasi quarant’anni fa è stato orologio ufficiale di Azzurra, il challenger italiano alla Coppa America del 1983. "Il tempo è una parte costante della mia vita", ha dichiarato a margine della conferenza Nicolò Martinenghi, campione del mondo di nuoto. "Non solo in vasca ma anche nell’organizzazione della mia giornata.

E poi qui mi sento a casa, nel mio ambiente, acqua e tempo! Il mondo della nautica mi ha stupito, è così vasto, affascinante, ci sono moltissime cose da scoprire e vorrei davvero avvicinarmici. Mi sento più attratto al motore, già nella mia quotidianità faccio abbastanza fatica…".

Mare e lettura, un binomio che continua a riscuotere grande successo. Sono infatti ben tre i libri presentati nel pomeriggio allo stand della Federazione Italiana Vela, in un appuntamento moderato dal giornalista di Saily.it Fabio Colivicchi. Protagonisti dell’evento gli atleti Ruggero Tita con il libro "Foil: formazione, successi e progetti del timoniere medaglia d’oro a Tokyo 2020", Giancarlo Pedote, impegnato nel Vendée Globe Challenge, il giro del mondo a vela in solitario senza scalo, con il libro "L’anima dell’oceano, i miei 80 giorni al Globe", e Davide Tizzano, ex canottiere azzurro e campione olimpico e membro dell’equipaggio del Moro di Venezia, con il volume "L’ottimismo della volontà".

Sempre in ambito FIV, si è disputata la finale del Campionato E-Sailing, la vela virtuale che sta riscuotendo sempre più successo soprattutto tra i giovani, si è parlato di Scuola Vela FIV 2022 con Antonietta De Falco, referente del settore Scuola Vela nel Consiglio Federale, e della Para Sailing Academy, grazie alla presenza di Filippo Maretti, tecnico federale responsabile del settore.